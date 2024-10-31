حزب الله: استهدفنا ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة جشر هزيف وفي مستعمرة كريات شمونة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم الاربعاء 30-10-2024 ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة جشر هزيف بصلية صاروخية. ‏

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 30:09 من مساء يوم الاربعاء 30-10-2024 تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.