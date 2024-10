شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية الخليجية ترحب باستضافة المملكة لمركز التنبؤات العددية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحّبت اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستضافة المملكة لمؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي COP16، المقرر عقده في العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة دعمها الكامل لهذا الحدث العالمي وأهدافه.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون، الذي عُقد يوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة. تطوير العمل الأرصادي وثمّن المجتمعون جهود المملكة في تطوير العمل الأرصادي، بما في ذلك استضافة المملكة للمركز الخليجي للتنبؤات العددية، الذي سيوفر خدماته لدول مجلس التعاون كافة، في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون الخليجي في مجال الأرصاد الجوية.

وأشادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بتفاعل المملكة المتميز، ممثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، إذ سجلت المملكة أعلى نسبة استفادة من برامج التدريب التي تقدمها المنظمة في إطار بناء قدرات منسوبي الأرصاد على مستوى دول المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تعزز التعاون الخليجي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك القانون الموحد للأرصاد الجوية، وربط شبكة رادارات الطقس بين دول الخليج.

إلى جانب بحث مستجدات الجيل الثالث من الأقمار الصناعية، ومعايير جودة الهواء، وجائزة مجلس التعاون للأرصاد الجوية.