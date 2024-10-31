شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلًا في غارات إسرائيلية على بلدة شرق لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 11 شخصًا وأُصيب 15 آخرون بجروح في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر الواقعة في منطقة البقاع الغربي في شرق لبنان يوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأنّ الغارات المتتالية للعدو الإسرائيلي على بلدة سحمر في البقاع الغربي أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة 15 آخرين بجروح".

جاء ذلك في وقت طالت غارات إسرائيلية أخرى مدينة بعلبك وقرى في محيطها. قمة عربية إسلامية دعت الملكة إلى عقد قمة عربية إسلامية مشتركة في المملكة يوم ١١ نوفمبر المقبل، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأكدت المملكة مجددًا إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية، في ضوء متابعتها لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة للعدوان على أمن المنطقة واستقرارها.