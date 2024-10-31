شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من انتقاله للبشر.. أول إصابة بإنفلونزا الطيور لخنزير بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الأربعاء، اكتشاف إصابة خنزير في مزرعة بولاية أوريجون بفيروس أنفلونزا الطيور.

وهذه هي المرة الأولى التي يُكتشف فيها الفيروس في خنازير بالولايات المتحدة، ما يثير المخاوف بشأن إمكانية تحول أنفلونزا الطيور إلى خطر على البشر.

وحدثت العدوى في مزرعة خلفية في مقاطعة كروك، في وسط ولاية أوريجون، حيث تتشارك حيوانات مختلفة الماء وتعيش و تشرب معًا. المزرعة تحت الحجر الصحي وفي الأسبوع الماضي، وجد أن دواجن في المزرعة مصابة بالفيروس، كما كشفت الاختبارات هذا الأسبوع أن أحد الخنازير الخمسة الموجودة في المزرعة أصيب بالعدوى. وتم وضع المزرعة تحت الحجر الصحي.

وجرى قتل الخنازير الخمسة قتلًا رحيمًا حتى يتسنى إجراء اختبارات إضافية.