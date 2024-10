شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال هدد بقصفها.. لبنان يدعو مجلس الأمن لحماية قلعة بعلبك الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية القاضي محمد وسام المرتضى مجلس الأمن "وما تبقى من ضمير في هذا العالم لأن يردع العدو الإسرائيلي عن تنفيذ تهديده بقصف قلعة بعلبك التي تشكل إرثًا ثقافيًا عالميًا مدرجًا على لائحة الأونيسكو للتراث العالمي، لا يخص لبنان وحده بل الإنسانية بأسرها".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزير المرتضى قوله، إن "التهديد الإسرائيلي يؤكد أن هذا الكيان صنو الحركات الارهابية، وينبغي للعالم المتحضر أن يعامله على هذا الأساس". إخلاء القلعة ونبه المرتضى "جميع رواد القلعة وزائريها والعاملين فيها والمقيمين في جوارها إلى ضرورة اخلائها وعدم الوجود ضمن حرمها، واتخاذ جميع وسائل الحيطة والحذر من غدر العدوان".

ووفق الوكالة، أجرى المرتضى اتصالًا برئيس مجلس النواب نبيه بري وبرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ضوء التهديدات الاسرائيلية بقصف مدينة بعلبك وفق خريطة بيانية تشمل المعلم الأثري المدرج على لائحة التراث العالمي.

وتواصل المرتضى مع رئيس البعثة الدائمة للبنان لدى منظمة الأونيسكو في باريس السفير مصطفى أديب، وطلب منه أن يكرر سريعًا المراجعات والشكاوى التي أجراها أخيرًا مع مدير المنظمة وسائر المعنيين هناك.