اخبار السعوديه

الأماكن والمواعيد.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 10 مناطق

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على 10 مناطق اليوم الخميس، تستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أماكن هطول الأمطار

المنطقة الشرقية: حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
مكة المكرمة: رهاط ومدركة وهدى الشام والخرمة والموية وتربة ورنية وخليص والشعيبة وبحرة والجموم والكامل والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد وخيبر والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع.
الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا