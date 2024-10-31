شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على 10 مناطق اليوم الخميس، تستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
مكة المكرمة: رهاط ومدركة وهدى الشام والخرمة والموية وتربة ورنية وخليص والشعيبة وبحرة والجموم والكامل والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد وخيبر والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع.
الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن هطول الأمطارالمنطقة الشرقية: حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
مكة المكرمة: رهاط ومدركة وهدى الشام والخرمة والموية وتربة ورنية وخليص والشعيبة وبحرة والجموم والكامل والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد وخيبر والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع.
الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.