شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على 10 مناطق اليوم الخميس، تستمر حتى الساعة 9 مساء .

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية . أماكن هطول الأمطار المنطقة الشرقية: حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

مكة المكرمة: رهاط ومدركة وهدى الشام والخرمة والموية وتربة ورنية وخليص والشعيبة وبحرة والجموم والكامل والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات.

المدينة المنورة: الحناكية والمهد وخيبر والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع.

الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء.

القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.

حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.