تجربة فرضية للانزلاقات الصخرية بعقبة الباحة

نفذت أمانة منطقة الباحة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق اليوم، فرضية الاستجابة للتعافي من الانزلاقات الصخرية بعقبة الباحة، بحضور أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط.

وشهدت الفرضية التي شاركت فيها الجهات المختصة ذات العلاقة، من القطاعات الأمنية والصحية والخدمية، لبحث تفعيل التعافي من الانزلاقات الصخرية بالعقبة، وتوجيه فرق الدعم والمساندة من مراكز الإسناد القريبة، مدعومة بفرق العمل البلدية الميدانية والمعدات الثقيلة، إضافة إلى فرق الدفاع المدني والصحة والآليات والإسعافات، وتنسيق أعمال فرق المرور وباقي الجهات المختصة، وركزت الفرضية على رفع درجة الاستعداد والتنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة لتلافي الملاحظات المتوقعة في مثل هذه الحالات.