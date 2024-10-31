أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن سيحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المقبل في كانون الثاني بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل، متعهداً بانتقال سلمي للسلطة.
ويتنافس كل من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب على الفوز بأصوات الأميركيين، في الاقتراع المقرر في الخامس من تشرين الأول المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن سيحضر حفل التنصيب للرئيس الجديد متعهداً بانتقال سلمي للسلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.