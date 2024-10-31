بايدن سيحضر حفل التنصيب للرئيس الجديد متعهداً بانتقال سلمي للسلطة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن سيحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المقبل في كانون الثاني بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل، متعهداً بانتقال سلمي للسلطة.

ويتنافس كل من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب على الفوز بأصوات الأميركيين، في الاقتراع المقرر في الخامس من تشرين الأول المقبل.