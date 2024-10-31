اعلن الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الخميس. ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية مزيدا من التفاصيل، قائلة إنها تقوم بتحليل مدى طيران الصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى. وجاءت عملية الإطلاق من كوريا الشمالية بعد 43 يوما من إطلاقها الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في يوم 18 ايلول.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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