أروع كتب الخيال يجب على المراهقين قراءتها

ما هو الخيال لدى الشباب؟

ما هو الخيال لدى الشباب؟

كتاب في ممر الفئران

اصطدام نيزك ضخم بكوكب الأرض

بقلم "أحمد خالد توفيق"

كتاب الأفعال المظلمة (سجلات أندوفيا)

بقلم "تيفاني شاند"

كتاب اتصال

بقلم "كارل ساجان"

كتاب المسافر صفر

بقلم "أحمد عبد الفتاح صالح"

كتاب جزيرة الدكتور مورو

جزيرة في المحيط الهادئ

بقلم "هربرت جورج ويلز"

كتاب خرافة

بقلم "أدريان يونج"

كتاب الأميرة سوف تنقذك

بقلم "سارة هينينج"

كتاب آلة الزمن

بقلم "هربرت جورج ويلز"

كتاب أرض بلا ظل

حطام كوكب في السماء

بقلم "محمد عبد العال الخطيب"

كتاب "ليجندبورن"

بقلم تريسي ديون

كتاب ستة طيور الكركي القرمزية

بقلم اليزابيث ليم

كتاب من الأرض إلى القمر

بقلم "جول فيرل"

هي تلك التي تأسر القراء بسحرها وغموضها ووحوشها. من سلسلة كتب الخيال الكلاسيكية للمراهقين مثل هاري بوتر لجيه كيه رولينج أو بيرسي جاكسون، والأولمبيون لريك ريوردان إلى الأدوات المميتة لكاساندرا كلير، أو الظل والعظام للي باردوغو، يمكن لأي شخص الاستمتاع بكتب الخيال التي تركز على المراهقين.فيما يلي بعض كتب الخيال التي يجب قراءتها للمراهقين والتي ستأخذهم بعيدًا إلى عوالم خيالية جديدة، والتي نقترحها عليك لشرائها كهدية لابنك المراهق الصغير، والذي تجاوز الحادية عشرة.أفضل كتب الخيال للمراهقين هي النوع المثالي للمراهقين المحبين للخيالتتميز كتب الخيال التي تخصهم بموضوعات ذات صلة بالمراهقين، مثل الرومانسيات الأولى والهوية والصداقات والحزن والرغبة بالاستقلالية، وهي تختلف عن كتب الخيال للأطفال الصغار، لكن تجمعهما مع سمات الخيال الشائعة مثل السحر والمخلوقات الأسطورية والأساطير. والخيال المظلم والخيال الملحمي والخيال العالي والخيال الحضري والخيال الخارق للطبيعة وغير ذلك الكثير، تحققي من هذه الكتب الخيالية الجديدة التي يجب قراءتها للمراهقين اليوم.إذا كنت تبحثين عن رواية وأحداث مثيرة وتفاصيل مُحكمة ولغز مميز، فإن رواية في ممر الفئران للكاتب أحمد خالد توفيق هي اختيارك الأنسب، لتقديمه لابنك المراهق، إذ جرى نشر هذه الرواية عام 2016 وهي واحدة من أفضل روايات الخيال العلمي العربية.تتحدث القصة عن اصطدام نيزك ضخم بكوكب الأرض ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس عن الأرض، وبالتالي انعدام كافة مصادر الطاقة فيتم إنشاء نظام "القومندان" الذي يُجرّم توليد أي مصدر من مصادر الطاقة المتجددة أو إشعال النيران حتى.وتدور الأحداث بعد ظهور جماعة من المتمردين يطلقون على أنفسهم "النورانيين"، فتنتهي القصة بنهاية مأساوية وغير متوقعة.الرواية التمهيدية لسلسلة الخيال The Andovia Chronicles. تحكي قصة نيكس آش وود وهي منبوذة من الجنيات تعيش مع البشر وتعمل كلص، بينما تكافح أيضًا للسيطرة على قواها لسماع أفكار الناس والتأثير عليهم. يتم إرسال داريوس فاليران في مهمة للعثور على نيكس قبل أن يسقط عالمهم في الظلام. فهل يمكنهما العمل معًا قبل فوات الأوان؟"اتصال" هي رائعة للكاتب كارال ساجان، تتحدث الرواية عن تحقق حلم البشر في اكتشاف حياة أخرى في مكانٍ ما اَخر بالكون، ولكن على عكس المتوقع لا يهتم الناس بهذا الاكتشاف نظرًا لانشغالهم في عالمهم البشري المليء بالصراعات المختلفة.تبدأ المغامرة برسالة توضح كيفية الوصول إلى هذا المكان بواسطة اَلة صُنعت خصيصًا لهذه الرحلة، والتي سميت برحلة "إلى حافة الكون"، فيرى فيها الإنسان ما لم يره من قبل حيث النجوم الضخمة والمشاهد المذهلة من عالم جديد يفوق استيعابنا، فيستطيع الفرد خلال هذه الرحلة عيش مغامرة لا مثيل لها من قبل.تدور أحداث رواية "المسافر صفر" والتي تُعتبر أحد أجمل كتب الخيال العلمي العربية حول شخصية رجل يدعى شريف والذي يستيقظ يومًا ليجد نفسه في عالم غير عالمه، وحياة لا يعرف عنها شيئًا، وأن اَخر ما يتذكره هو نومه وهو طالب جامعي واستيقاظه كرجل متزوج لديه أولاد وحياة مختلفة وجديدة، ليعتقد في هذا الوقت أنه مصاب بالجنون أو أنه في كابوس مرعب لا يستطع الاستيقاظ منه، وتبدأ رحلته في البحث عن ذاته الحقيقية والسبب الذي جعله يقع فجأة في هذا الوضع.تتميز هذه الرواية بأسلوبها الجذاب في السرد، إذ اعتمد الكاتب فيها على الصور والرمزيات والمواقف الخيالية التي أضافت للرواية الكثير من عناصر التشويق والمتعة، والتي لا يمكن لابنك المراهق أن يتوقف فيها عن القراءة في حال أنه بدأ فيها بالفعل.هذه الرواية هي أبسط مثال للتعبير عن الثورة الفكرية، حيث تدور أحداثها حول رجل إنجليزي تنحدر أصوله إلى طبقة من النبلاء ويدعى إدوارد برينديك، تتغير كل أمور إدوارد عند ذهابه في رحلة إلى جزيرة في المحيط الهادئ، فتتحطم سفينته ويتم إنقاذه عن طريق رجل يدعى مونتجومري، فيأخذه في القارب إلى الجزيرة التي يسكنها هذا الرجل بالإضافة إلى عالم تشريح الكائنات الحية المجنون ويدعى مورو، وعدد من أنصاف البشر الذين استحدثهم هذا العالِم بالوسائل الجراحية وغيرها من التدخلات في الحياة الحيوانية، فتبدأ مغامرة إدوارد.الرواية تحكي قصة ابنة أقوى تاجر في ناروز، واسمها فابل، تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا. حيث تمر أربع سنوات منذ شاهدت والدتها تغرق ووالدها يهجرها على جزيرة مليئة باللصوص والموارد الشحيحة. تعلمت فابل ألا تثق في أحد، وأن تعتمد على نفسها للبقاء على قيد الحياة، بهدف العثور على والدها يومًا ما وتولي مكانها الصحيح بجانبه وطاقم سفينته. انضم إلى فابل في مغامرتها الآن!هل تعرفين أفضل روايات أكشن والتي تنقلك إلى عالم المغامرات؟الكتاب هو الأول من ثلاثية ممالك الرمال والسماء الأكثر مبيعًا، وهو مثالي لمحبي الأميرة العروس أماراند! حيث تُجبر الأميرة أماراند على الزواج من مملكة مجاورة أو يهددها الأمير العريس بفقدان تاجها وحياتها بعد وفاة والدها الملك. علاوة على ذلك، يتم اختطاف خادم الإسطبل الذي تحبه، لوكا. لكن أماراند ترفض أن تكون ضحية ولن تتوقف عن فعل أي شيء لإنقاذ حبها الحقيقي!هل قرأت عن روايات الشباب الأكثر مبيعاً في العالم العربي؟يُعتبر هذا الكتاب من أفضل كتب الخيال العلمي ومن أكثرهم أهمية، والذي كُتب بواسطة هربرت جورج ويلز أحد مؤسسي أدب الخيال العلمي والإثارة. تدور أحداث هذه الرواية حول عالم فيزياء استطاع أن يطور جهازا يمكنه من خلاله أن يرى به المستقبل، ومدى الصراعات الكبرى التي تدور بين نوعين من البشر في المستقبل أحدهما هم الإيلروي المترفين والذين أصابهم الغباء من وراء النعم ويعيشون فوق سطح الأرض، أما النوع الآخر فهم "المورلوك" الذين يعيشون تحت الأرض ولا يرون الشمس أبدًا، ورغم أنهم بدأوا يفقدون الخصائص البشرية ولكنهم يكدون ويعملون بجد ويبدأون بأكل "الإيرلوي".تغوص هذه الرواية في بحر الخيال العلمي وتدور أحداثها في المستقبل، حيث يتطاير حطام كوكب في السماء، وفي كل فترة يقترب حطام هذا الكوكب أكثر فأكثر من سكان الأرض، الذين يعيشون في حالة من الخوف والرعب غير المسبوق، فيبدأ السكان بالبحث عن كوكب اَخر للفرار إليه من قبل الباحثين والمفكرين.تتميز هذه الرواية الخيالية المعاصرة للمراهقين بسيناريو سحري غني مثالي لمحبي مدينة العظام، وفي الرواية تهرب لبري ماثيوز البالغة من العمر ستة عشر عامًا من منزل طفولتها، حتى تشهد هجومًا سحريًا في أول ليلة لها في الحرم الجامعي. تابع بري وصديقها الجديد نيك بينما يكشفان أسرار المواليد الأسطوريين.رواية خيالية رائعة مستوحاة من الفولكلور الشرقي الآسيوي، وهي من أكثر الروايات مبيعًا في نيويورك تايمز. تدور أحداث الرواية حول أميرة تعيش في المنفى بعد أن طردتها زوجة أبيها من مملكتها وحولت إخوتها الستة إلى طيور الكركي. تابع شيوريانما في سعيها لاحتضان سحرها وشفاء أسرتها واستعادة مملكتها!نعرض في اَخر القائمة واحدة من أفضل روايات الخيال العلمي التي تستحق أن تقرأها، وهي من أقدم الأعمال التي تنبأت بسفر الإنسان إلى القمر، والتي تعود للكاتب الفرنسي "جون فيرل" وصدرت في عام 1865.تدور أحداث هذه الرواية حول تطوير مجموعة من العلماء ينتمون لنادي يُطلق عليه اسم "المدفع" لطلقة مدفع مصممة لنقلهم والطيران بهم إلى القمر، ليتنبأ هذا الكتاب بحقيقة وصول الإنسان إلى القمر قبل 100 عام تقريبًا من حدوث ذلك فعليًا.