تجربتي مع تسمم الحمل بعد الولادة.. وأعراضه الغريبة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 07:19 صباحاً - غالباً ما يستخف الأزواج بما تشعر به الأمهات بعد الولادة، معتقدين أنها من الأعراض الطبيعية، لذا، عندما استيقظت نورا بعد ستة أيام من الولادة القيصرية، ولم تتمكن من التقاط أنفاسها، وكانت تعاني من عدم وضوح الرؤية والصداع، اعتقدت أنها كنت متعبةً فقط من رعاية طفلها حديث الولادة والطفل الأكبر الذي كان صغيراً أيضاً، تعلّق قائلة: "لم يكن لدي وقت للتفكير في أن هناك شيئاً ما خطأ بي أو ما يمكنني فعله لإصلاحه" إليكم قصتي وكيف اكتشف الأطباء مشكلة تسمم الحمل.كان يوسف طفلي الثاني، وقد ولدت في الموعد المحدد عن طريق عملية قيصرية مجدولة، خرجت من المستشفى وقضيت الأيام الأولى في مرحلة شهر العسل بعد الولادة، في بيت حماتي، التي كانت تساعدني، لكنني عندما اتصلت بالطبيبة المشرفة على حملي وولادتي، أصررت أن أذهب إلى المستشفى فوراُ، ودعت ولدي وحاولت أن أكون قوية ولكن لم أتمكن من حبس دموعي، عدت إلى المستشفى حيث أنجبت طفلي قبل أيام قليلة.

تسمم الحمل. لقد سمعت هذه الكلمة، وعرفت أنها مرتبطة بالحمل والصداع وضغط الدم (كان ضغطي مرتفعاً).. لكنني لم أكن حاملاً! كنت أماً لطفلين، وعلى الفور تم توصيلي بجرعة وريدية من المغنيسيوم لمنع حدوث نوبة أو سكتة دماغية بسبب تسمم الحمل، لكنني لم أسمع قط عن الإصابة بتسمم الحمل بعد الولادة!

أسباب تسمم الحمل بعد الولادة

أسباب تسمم الحمل بعد الولادة

مضاعفات تسمم الحمل بعد الولادة

مضاعفات تسمم الحمل بعد الولادة

ما رأي الطبيب؟

ما رأي الطبيب؟

علاج تسمم الحمل بعد الولادة

علاج تسمم الحمل بعد الولادة

جلست ممرضة لطيفة للغاية بجانبي وأمسكت بيدي بقوة. طلبت مني أن أخبرها بما أفكر فيه. قلت لها: "أنا خائفة، أريد فقط أن أكون في المنزل مع أطفالي وأشعر بالتوتر مما قد يحدث لي وأخشى أن أموت". كانت هذه هي الحقيقة الصادقة، لقد شعرت بالرعب، فكنت أستخدم الأكسجين. كنت أضخ الدم كل ساعتين ولم أكن أستطيع النهوض من السرير. حينها أدركت مدى خطورة الأمر. لكنني وثقت بالفريق الطبي، الذين أوقفوا المغنيسيوم، ورغم أن ضغط الدم بعد الولادة كان لا يزال مرتفعاً، إلا أنه كان من الممكن مراقبتي عن كثب في العيادة الخارجية، فسألت الدكتور عن سب حالة تسمم الحمل بعد الولادة، والذي أعطاني عدة أسباب، وهي:- ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل الأخير. يزيد من خطر الإصابة بتسمُّم الحمل بعد الولادة إذا أُصيبت به المرأة بعد 20 أسبوعاً من الولادة (فرط ضغط الدم الحملي).- السمنة. يزداد خطر الإصابة بتسمُّم الحمل بعد الولادة إذا كانت المرأة تعاني من السمنة.- الحمل بتوائم. يزيد الحمل بتوأم أو 3 توائم أو أكثر من خطر الإصابة بتسمُّم الحمل.- ارتفاع ضغط الدم المزمن. يزيد ارتفاع ضغط الدم الخارج عن السيطرة قبل الحمل من خطر الإصابة بتسمُّم الحمل بعد الولادة.- مرض السكري. يزيد مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 أو السكري الحملي من خطر تسمُّم الحمل وتسمُّم الحمل بعد الولادة.أعراض تسمم الحمل بعد الولادة وما هي مضاعفاته؟تتابع نورا: "كل ما كنت أخشاه، مجموعة من المضاعفات المميتة، التي سمعت عنها، ومنها، متلازمة هيلب، وتعني انحلال الدم (تلف خلايا الدم الحمراء) وارتفاع إنزيمات الكبد وانخفاض عدد الصفائح الدموية – وهي مُهددة للحياة بسرعة. تشمل أعراض متلازمة هيلب الغثيان والقيء والصداع وألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن بعد الولادة. كما تنطوي متلازمة هيلب على خطورة بالغة، لأنها تشكل ضرراً للعديد من الأجهزة العضوية. أحياناً، قد تظهر فجأة حتى قبل الكشف عن ارتفاع ضغط الدم أو قد تظهر دون أية أعراض على الإطلاق. استغرق الأمر بضعة أسابيع حتى عاد ضغط دمي إلى طبيعته. ولكن الأمر كان كذلك. لقد كنت محظوظة. فقد كانت قصة تسمم الحمل التي أعاني منها تتعلق بي وحدي ولم يتاثر طفلي الصغير به. وهذا ليس هو الحال بالنسبة لمعظم النساء، حيث إن تسمم الحمل هو السبب الرئيسي المعروف للولادة المبكرة.يقول الطبيب المشرف على نورا: "وفقاً لمؤسسة ما قبل تسمم الحمل، تموت آلاف النساء والأطفال أو يمرضون بشدة كل عام بسبب هذه الحالة الخطيرة التي تُسمى تسمم الحمل. إنه اضطراب يهدد الحياة ويُصيب ما يصل إلى 1 من كل 12 امرأة أثناء الحمل وفترة ما بعد الولادة. غالباً ما يتميز تسمم الحمل والاضطرابات المرتبطة به مثل متلازمة هيلب وتسمم الحمل بوجود بروتين في البول وارتفاع سريع في ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى نوبة أو سكتة دماغية أو فشل في العديد من الأعضاء ووفاة الأم و/أو الطفل. التورم وزيادة الوزن المفاجئة بعد الولادة والصداع وتغيرات في الرؤية هي أعراض مهمة لتسمم الحمل؛ ومع ذلك، فإن بعض النساء المصابات بالمرض المتقدم بسرعة يبلغن عن أعراض قليلة. عرف طبيب أمراض النساء والتوليد على الفور عندما وصفت ما كنت أشعر به وأشعر بالامتنان لأنني نُصحت بالذهاب إلى المستشفى مباشرة.وعادةً ما يحدث تسمم الحمل بعد 20 أسبوعاً من الحمل (في أواخر الثلث الثاني أو الثالث أو منتصف الحمل أو أواخره)، على الرغم من أنه قد يحدث قبل ذلك وحتى 6 أسابيع بعد الولادة. تُعتبر الرعاية المناسبة قبل الولادة ضرورية لتشخيص تسمم الحمل وإدارته. في حالة نورا، حدث تسمم الحمل بعد الولادة"..تستدرك نورا: "لقد تم إدراجي ضمن مجموعة من النساء الأكثر عرضةً للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية في غضون 5 إلى 15 عاماً من تشخيص إصابتي بتسمم الحمل. والآن أكثر من أي وقت مضى، أحتاج إلى توخي الحذر بشأن صحة قلبي وأسلوب حياتي، حيث اتخذ الطبيب الإجراءات التالية:ناقش معي مؤشرات ارتعاج ما بعد الولادة وأعراضه.أوصى بتناول أسبرين الأطفال (81 ملليجرام) لمنع مقدمات الارتعاج خلال الحمل القادم.شجعني على اتِّباع نمط حياة مفعم بالنشاط ونظام غذائي صحي بعد الولادة.*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص