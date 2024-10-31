زوجة بروس ويلس تكـ ـشف لأطفالها مرض والدهم: " لن يتحسن"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت إيما هيمينغ، زوجة النجم العالمي بروس ويليس، لأطفالهما عن الحالة الصحية الصعبة التي يمر بها والدهم، المصاب بمرض الزهايمر والخرف.

حرصت إيما على تزويد ابنتيها، مابل (12 عامًا) وإيفلين (10 أعوام)، بفهم واقعي للحالة، لتساعدهما في التعامل مع مرض والدهم بالشكل الصحيح.

وبحسب صحيفة "ميرور"، قالت إيما: "هذا المرض يتم تشخيصه بشكل خاطئ، وتجاهله، وفهمه بشكل خاطئ، لذلك كان الوصول إلى التشخيص الصحيح في النهاية أمرًا بالغ الأهمية حتى أتمكن من تعلم ما هو الخرف الجبهي الصدغي، وأتمكن من تثقيف أطفالنا."

وأشارت إيما إلى أن التشخيص مكنها من أن تكون صريحة مع الأطفال حول عدم تحسن حالة والدهم، موضحةً أن التواصل المفتوح معهما يعد خطوة مهمة في مواجهة التحديات التي قد تواجه الأسرة نتيجة هذا المرض. كما بينت أنها تتبع نصيحة معالج الأسرة، الذي يرى أن الأطفال على استعداد لتقبل الحقيقة عندما يطرحون أسئلة، مما يتيح لها تزويدهم بالمعلومات اللازمة بواقعية وبدون تجميل.

ورغم اعترافها بأن الخرف الجبهي الصدغي مرض مزمن ومتقدم بلا علاج، أكدت إيما تصميمها على الحفاظ على وحدة الأسرة ودعم أطفالها في مواجهة هذه الظروف الصعبة، مشددة على أن المرض لن يكون سببًا في تدمير استقرارهم.