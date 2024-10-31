قطع السير على طريق الكحالة بالاتجاهين وتحويله صعودا باتجاه بسوس ونزولا باتجاه شويت

أفادت غرفة التحكم المروري عن "قطع السير على طريق الكحالة بالاتجاهين بسبب حادث امني قاهر، وتحويله صعودا باتجاه بسوس ونزولا باتجاه شويت". وفي وقت سابق، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة على طريق ضهر الوحش في عاريا.

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