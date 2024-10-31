أحمد سليم يغني " فال حلو "

ميرنا وليد - بيروت - صدرت أحدث أغنيات الفنان المصري أحمد سليم بعنوان "فال حلو"، والعمل غنائي هاوس باللهجة المصرية، أغنية تناولت الحب بشكل مختلف من ناحية المصطلحات الجديدة المستخدمة في وصف حالة الحب التي يعيشها الشاب.

صُورت أغنية "فال حلو" في لبنان على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

وتحمل أغنية "فال حلو" كلمات ابراهيم شتا والحان احمد يوسف وتوزيع محمد عمار وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وانتهى أحمد سليم مؤخراً من تصوير عمل غنائي جديد باللهجة الخليجية بعنوان "قربلي تعالى"، وتم التصوير في دبي تحت إدارة المخرج عادل سرحان.

وطرح أحمد سليم خلال الفترة الماضية أغنيات "فنان" و "هنغير جو" و "شويه دلع" و "يا نجوم الليل" و "قلبي دايب"، وحققت جميعها أكثر من ٧ مليون مشاهدة على اليوتيوب.

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