“سي إن إن” تستبعد المعلّق غيردوسكي بعد تصريحاته حول تفجيرات البيجر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شبكة “سي إن إن” أن المعلّق السياسي اليميني ريان غيردوسكي غير مرحّب بعودته على الهواء بعد تعليقه “العنصري” حول تفجيرات “البيجر”، رداً على الصحافي الأميركي البريطاني مهدي حسن، في برنامج “أخبار سي إن إن مع آبي فيليب”.

وهاجم غيردوسكي حسن بعد أن أكّد دعمه للشعب الفلسطيني خلال الحوار، فقال غيردوسكي: “أتمنى ألّا ينفجر “البيجر” الخاص بك”، في إشارة إلى آلاف التفجيرات التي استهدفت عناصر “حزب الله” في لبنان عبر أجهزة “البيجر” من قبل إسرائيل.

ثم سأل حسن مذيعة “سي إن إن”، آبي فيليب: “هل قال للتو إنه يجب أن أموت؟”، ليردّ غيردوسكي: “لا”. وتابع حسن: “هل قلت للتو إنه يجب قتلي ببث تلفزيوني مباشر على “CNN”؟”، فأجاب غيردوسكي: “لا، لم أقل ذلك”.

وجاء تصريح غيردوسكي حول “البيجر”، بعدما قال مهدي حسن: “مشكلتي هي، أنا أفهم الأمر. لا أحد يريد أن يُطلق عليه “نازي”، إنه أمر مثير للجدل للغاية. ولكن إذا كنتم لا تريدون أن يُطلق عليكم صفة النازيين، توقفوا عن قول…”، ليقاطعه غيردوسكي بتعليقه المثير للجدل.

وتدخّلت فيليب قائلة لغيردوسكي: “هذا خارج عن الموضوع تماماً. أنت تعرف ذلك”، واعتذرت للمشاهدين عن تصريحاته.

وحاول غيردوسكي تبرير موقفه فاعتذر وقال: “اعتقد أن حسن قال إنه يدعم حماس”، وهو ما نفاه كل من فيليب وحسن.

وإثر النقاش الحاد، حاولت مذيعة “CNN” السيطرة على الحوار، وأشارت إلى أن غيردوسكي تخطّى الخطوط الحمراء، منتقلة إلى فاصل قصير. وبعد استئناف بث البرنامج أكّدت أن المنصة لا تدعم العبارات العنصرية، ووجّهت اعتذاراً لمهدي حسن والمشاهدين، فيما استُبعد غيردوسكي من البرنامج.

من جانبها، أصدرت “سي إن إن” بياناً قالت فيه: “لا مجال للعنصرية أو التعصب في شبكة “سي إن إن” أو على الهواء مباشرة. نحن نهدف إلى تعزيز المحادثات والنقاشات المدروسة بما في ذلك بين الأشخاص الذين يختلفون مع بعضهم البعض بشدة… لكننا لن نسمح بإهانة الضيوف أو تجاوز حدود اللباقة. لن نرحّب بعودة رايان غيردوسكي إلى شبكتنا”.

وعقب منعه من الظهور مرة أخرى على “سي إن إن”، كتب غيردوسكي عبر حسابه الرسمي في إكس: “يمكنك البقاء على قناة “سي إن إن” إذا وصفت زوراً كل شخص جمهوري بالنازي وأخذت أموالاً من وسائل الإعلام الممولة من قطر. ومن الواضح أنه لا يمكنك البقاء على قناة “سي إن إن” إذا قمت بمزحة. أنا سعيد لأن أميركا ترى ما تمثله “سي إن إن”.

وقالت المتحدثة باسم حملة ترامب دانييل ألفاريز في بيان لـ “سي إن إن”: “هذه المزحة لا تعكس آراء الرئيس ترامب أو الحملة”.