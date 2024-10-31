حوار دار بين خواكين فينيكس وكريستوفير نولان كان ليتسبب بتغير مجرى بطولة الجوكر..فما القصة !

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي خواكين فينيكس في برنامج Tetragrammaton مع ريك روبين، عن لقاء جمعه بالمخرج العالمي كريستوفير نولان تحدثا فيه عن دور الجوكر في فيلم The Dark Knight، حيث قال : "أتذكر أنني تحدثت مع كريستوفير نولان عن فيلم The Dark Knight، وهذا لم يحدث لأي سبب كان، ولم أكن مستعدًا حينها.

هذا أحد تلك الأشياء التي تشبه، ما الذي بداخلي والذي لا يفعل هذا؟، وهذا لا يتعلق بي، هناك شيء آخر، هناك شخص آخر سيفعل شيئًا ما."

وتابع خواكين متحدثاً عن أداء الراحل هيث ليدجر قائلاً : "لا أستطيع أن أتخيل ماذا سيكون الأمر لو لم يكن لدينا أداء هيث ليدجر في ذلك الفيلم، أليس كذلك؟".

وقال فينيكس إنه لا يتذكر ما إذا كان نولان "كان يأتي إلي قائلاً: "أنت بالتأكيد الشخص" أو سياق محادثتهما، لكنه يعلم بالتأكيد أنهما التقيا، مضيفًا: "كان شعوري هو أنني يجب أن" لا أفعل هذا، ولكن ربما قال أيضًا: إنه ليس الرجل المناسب".

