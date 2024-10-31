أزمة مهنية بين هاري وميغان: “خطط منفصلة ومشاكل تأشيرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت تقارير صحافية أن علاقة الأمير هاري وميغان ماركل المهنية “في حالة سيئة للغاية”، إذ لم يشاركا في ظهور علني معاً منذ أكثر من شهر.

وبحسب الخبيرة الملكية أنجيلا ليفين، “يتدبّر الثنائي خطواتهما التالية”، إذ يبدو أن هاري (40 عاماً) “يواجه مشكلة في تأشيرته الأميركية”.

وقالت ليفين لـ “GB News”: “مسموح لهم النظر مرة أخرى في ماهية المشكلة، وربما لا يزال غير قادر على البقاء هناك. ربما لهذا السبب يشترون في مكان آخر”.

وتابعت: “يقولون إنهم سيعملون بشكل منفصل، ثم يقولون إنهم سيشترون منزلاً في البرتغال… لا يمكن أن يفعل أحد ذلك إذا لم يكن يريد الانفصال في معظم الوقت. لذلك أتساءل عمّا إذا كان في حالة سيئة للغاية. لكنني متأكدة من أنهما يحاولان التوصل إلى حلّ ما”.

وبالإضافة إلى الشائعات التي تشير إلى أن علاقتهما المهنية تعاني من مشكلات، تلقّت ماركل انتقاداً لاذعاً من الصحافية وكاتبة السيرة الذاتية السابقة للأميرة ديانا، تينا براون، التي قالت إنها “لا تشوبها شائبة في فهم كل شيء بشكل خاطئ”.

وفي معرض حديثها عن انتقاد براون القاسي للدوقة، ادّعت ليفين أن أماً لطفلين لم تكن لتستجيب بشكل جيد للتعليقات. وقالت: “لقد وصفت تينا براون ميغان بطريقة سلبية للغاية، وهي طريقة لم يجرؤ أحد على وصفها من قبل”.