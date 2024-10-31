بالصور- كايلي جينر تستعرض أنوثتها و نعومتها بلوك شعر جديد

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك شعر اشقر جديد إستعرضت من خلاله أنوثتها و نعومتها، و تركت شهرها مسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت رفضت كايلي جينر، استعراض علاقتها الرومانسية مع الممثل الأميركي تيموثي شالاميت، على الهواء مباشرة، رغم المبلغ الخيالي الذي عرض عليها.

وكشف موقع "دايلي ميل" أن كايلي لا تخطط لاستعراض علاقتها عبر التلفزيون، رغم المبلغ الخيالي الذي دفعته لها إحدى المنصات، والذي يقدر بـ100 مليون دولار.

وكشف مصدر لمجلة "بيبول"، أن كايلي تحرص على حماية علاقتها بتيموثي، كما أنها تتجنب عمدًا ذكره أمام عدسات الكاميرا، رغم مرور عام تقريبًا على ارتباطهما.

وأضاف المصدر: "الأمور رائعة مع تيموثي.. كايلي سعيدة. وكلاهما مشغولان، لكنهما يخصصان وقتًا لرؤية بعضهما البعض، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع".

