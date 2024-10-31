بعد أن سخرت منظمة ملكة جمال الكون من ندى كوسا مقارنةً بها .. من هي ملكة جمال الفيليبين ؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن شارك منظمان من حفل ملكة جمال الكون فيديو وهما يقيمان صور مشتركة الفلبين التي اشادا بها واعتبرا ان صورة ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا ليست جميلة وسخرا منها بطريقة كلامهما عنها، تساءل العديد من الناس من تكون ملكة جمال الفلبين؟

وملكة جمال الفلبين هي تشيلسيا مانالو، التي ننشر لكم صورها أدناه.



وكانت قد أجلت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا سفرتها الى المكسيك للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون بعد الفيديو الذي انتشر،

ووجه وزير السياحة وليد نصار ومحطة الـ LBCI كتيّب الى المنظمة وطالبا بحذف الفيديو وبالاعتذار الرسمي من ملكة جمال لبنان مشددين على خيبة أمل الشعب اللبناني من هذا التصرف من قبل المنظمين.

في البداية ردت المنظمة من دون اعتذار واضح قبل ان تتخذ خطوة ازالة الفيديو والتأكيد على ان ما نشر لا يمثل المنظمة او القيم التي تمثلها وأكدت على اعتذارها من ملكة جمال لبنان في رسالة جديدة والتأكيد على ان هناك اعتذار رسمي ومباشر سيحصل من قبلها لندى في المكسيك.

وعليه تراجعت ندى عن قرار انسحابها من المسابقة وتوجهت الى المكسيك لتمثيل بلدها.