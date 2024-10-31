عبّرت سلطات الصين عن "قلقها من الوضع في شبه الجزيرة الكورية"، بعدما أعلنت بيونغ يانغ أنها اختبرت أحد أقوى صواريخها لتعزيز قوة الردع لديها.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "بصفتها دولة مجاورة لشبه الجزيرة الكورية، تشعر الصين بالقلق جراء المستجدات" في هذه المنطقة داعيا إلى "تسوية سياسية" للوضع.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الصين عبّرت عن قلقها من التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد اختبار بيونغ يانغ صاروخا عابرا للقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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