ميقاتي دان الاستهداف الاسرائيلي لليونيفيل وطلب من بوحبيب متابعة موضوع استهداف الكتيبة النمساوية وعرض الاوضاع الامنية مع مولوي

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في السرايي واطلع منه على نتائج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي شارك فيها في واشنطن. كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وعرض معه اخر الاتصالات الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان. وقد طلب رئيس الحكومة من وزير الخارجية متابعة موضوع التحقيق في سقوط صاروخ على مقر للكتيبة النمساوية في اليونيفيل. ودان رئيس الحكومة الاستهداف الاسرائيلي لقوات اليونيفيل، مشيدا بالدور الدي تقوم به هذه القوات في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب. كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وبحث معه الاوضاع الامنية في البلاد.

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