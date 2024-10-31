ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية أسماء جلال الأضواء بإطلالتها خلال حضورها العرض الأول لأحدث أفلامها "الفستان الأبيض" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة. واختارت أسماء فستانا مميزا بدت فيه كحورية البحر خصوصا انه من خامة Sequin وبالون الأزرق اللامع من تصميم المصمم جيمي معلوف، واختارت تسريحة شعر مرفوعة كذيل الخيل واعتمدت على مكياج لافت.

أما بالنسبة لسعر الفستان فوصل إلى 3141 دولار، أي ما يعادل 153 ألف جنيه مصري.

وأشاد نقاد الموضة بإطلالتها كذلك الجمهور الذي رأى انها من أكثر النجمات الموفقات في اطلالاتهن في مهرجان الجونة هذا العام.

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء جلال "حورية" مهرجان الجونة وسعر مرتفع لفستانها الذي خطف الأضواء - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.