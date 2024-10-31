حبيب نينا دوبريف يطلب يدها للزواج ويروي كيف جنّد مجموعة أشخاص لمساعدته - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت النجمة العالمية نينا دوبريف والبطل الأولمبي في التزلج على الجليد شون وايت خطوبتهما حيث نشرت دوبريف صوراً لهما وهما يتعانقان تحت قوس من الورود البيضاء ويظهران خاتم خطوبتهما وعلقت : " الى اللقاء حبيبي، مرحبًا يا خطيبي".

وفي حديث مع مجلة فوغ كشف وايت كيف جند فريقًا من الأشخاص لمساعدته في خداع دوبريف وجعلها تعتقد أنها مدعوة إلى حفل عشاء حميم مع آنا وينتور من مجلة فوغ. وقال وايت إنه طلب من وكيل الدعاية الخاص به إرسال دعوة مزيفة إلى دوبريف لحضور حدث، كان من المقرر أن يقام في Golden Swan في مدينة نيويورك.

قبلت دوبريف الدعوة وقام وايت بتجنيد ستايلست دوبريف ليجعلها ترتدي من شانيل لهذا الحدث.

من ناحيتها قالت دوبريف إنها أدركت ما كان يحدث بالفعل عندما دخلت المكان ورأت وايت واقفاً تحت القوس الزهري : "لقد أصبت بالصدمة"، وأضافت لاحقًا أن وايت "قال كل الأشياء الصحيحة" قبل أن تقول نعم.