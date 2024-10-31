لقطات مصوّرة تظهر سقوط ليام باين من شرفة الفندق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت وسائل إعلام أرجنتينية توثيقاً لسقوط الفنان البريطاني ليام باين من شرفة جناحه في بوينس آيرس عبر كاميرات المراقبة.

وبحسب التقارير، تُظهر اللقطات مغني فرقة “ون دايركشن” السابقة وهو يسقط بعد أن “أغمي عليه” من شرفة الطابق الثالث، بالرغم من أن اللقطات لم تنشر للجمهور.

وكشفت باولا فاريلا، وهي صحافية أرجنتينية في برنامج “سوسيوس ديل إسبكتاكولو”، الذي تبثه القناة “13” التلفزيونية في بوينس آيرس، أن اللقطات تظهر باين وهو يفقد وعيه قبل أن يسقط من الشرفة.

وقالت: “هناك لقطات لم تنشر لوسائل الإعلام مع مشهد الشرفة، حيث ترون أن ليام يغمى عليه ويسقط من الشرفة بشكل مأسوي بسبب مكان وجوده. لو كان بجانب سريره، لكان سقط على سريره”.

وتابعت: “ليس الأمر أنه قفز متعمداً. هذه اللقطات موجودة في ملفات القضية الرسمية”.

التحقيق في مورد مخدرات محتمل

أفادت فاريلا أيضاً بأن عاملاً ليلياً في فندق “كازا سور” في باليرمو، الذي كانت تربطه “علاقة جيدة” بباين، كان محور التحقيق بشأن من زوّد المغنّي بالمخدّرات، التي ساهمت في وفاته في 16 أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت: “هناك فتى يجري التحقيق معه، كان يعمل ليلاً في الفندق. إنه في العشرين من عمره، وكان على علاقة ممتازة مع ليام. إنه من لوماس دي زامورا في ضواحي بوينس آيرس، لكننا لن نقول اسمه”.

وتابعت: “لقد عصى أمراً من إدارة الفندق. وهو عدم أخذ أي شيء إلى غرفة ليام. بسبب العلاقة الجيدة التي كانت تربطه بليام، طلب سيارة من خلال أحد تطبيقات سيارات الأجرة التي نستخدمها جميعاً لأن ليام كان يريد شيئاً ما”.

وأضافت: “لقد قدم له هذا المعروف، وهو خطأ فادح لأنه يجري التحقيق معه لمعرفة ما نقل في تلك السيارة. إنه أحد الأشياء التي ينظر فيها المحققون في الوقت الحالي، ومن الواضح أن عامل الفندق هذا قد تم إيقافه عن العمل. إنه موظف عزيز، وعامل جيد، لكنه عصى أمراً كان من الممكن أن يكون قاتلاً”.

تقرير السموم ونتائج الشرطة

وكان تقرير فحص السموم، وهو جزء من تشريح الجثة، كشف عن وجود آثار لـ “الكوكايين الوردي”، وهو مزيج من الميثامفيتامين والكيتامين والميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين، في جسم باين، بالإضافة إلى الكوكايين والبنزوديازيبين.

وعثرت الشرطة أيضاً على أنبوب ألومنيوم مصنوع يدوياً يستخدم لتدخين الكوكايين في جناحه.

توفي نجم “ون دايركشن” في الـ 31 من عمره على الفور، حين تعرض لإصابات متعددة أثناء سقوطه من الشرفة على ارتفاع 14 متراً تقريباً، وفقاً للفحوصات.