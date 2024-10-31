الجديد: حركة نزوح كثيفة من مخيم الرشيدية في صور بعد التهديد الإسرائيلي لسكان المخيم وعدد من القرى الجنوبية

أفاد قناة الجديد، عن حركة نزوح كثيفة من مخيم الرشيدية في صور بعد التهديد الذي اصدره الجيش الإسرتئيلؤ لسكان المخيم وعدد من القرى الجنوبية.

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