جرح طفلة جراء صاروخ أصاب منزلًا في إبل السقي

سقط صاروخ على منزل المواطن ف. م. في بلدة إبل السقي، ما أدى إلى إصابة حفيدته ابنة الثمانية أعوام بجروح نقلت على إثرها إلى مركز الصليب الأحمر لإسعافها كون مستشفى مرجعيون الحكومي خارج الخدمة حالياً.

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