الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة منذ مساء أمس

افادت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الأربعاء وحتى الساعة من صباح اليوم: محافظة جبل لبنان طريق ضهر الوحش - الكحاله - انتشال جثمان شهيد وإخماد حريق سيارة جراء استهدافها بمسيرة إسرائيلية اثناء مرورها على طريق ضهر الوحش - الكحاله قرابة الساعة ٩،٣٠. محافظة النبطية: - أخماد حريق خزانات مازوت ومولدات للطاقة الكهرباء في مدينة النبطية. محافظة البقاع قضاء البقاع الغربي سحمر: - أنتشال جثمان شهيد من بلدة سحمر ونقله إلى مستشفى سحمر. - انتشال جثمان شهيد من منطقة تقع بين سحمر والقرعون ونقله إلى مستشفى سحمر جراء تعرضه لغارة إستهدفته وهو على متن دراجته النارية. محافظة بعلبك الهرمل بدنايل : - استكمال عمليات رفع الأنقاض وانتشال جثماني شهيدين وبذلك تكون قد انتهت عمليات البحث والانقاذ والمسح الميداني الشامل والتي أسفرت عن انتشال جثامين ٨ شهداء. - عمشكي: - انتشال جثماني شهيدين و استمرار عمليات البحث عن طفل مفقود تحت الأنقاض. أطفاء: - منازل (عدد١) - اشجار (عدد١) - مولد كهرباء (عدد١) مزرعة بيت صليبي: - أخماد حريق أعشاب - انتشال جثامين ١٢ شهيداً و ٤ جرحى من تحت الأنقاض. محافظة الجنوب: مفرق معركة: - إطفاء محلات مواد غذائية وزيوت سيارات واوكسجين طبي. خدمات عامة :تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق

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