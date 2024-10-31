المنار: جرافة عسكرية اسرائيلية ترفع سواتر ترابية في محيط تواجد دبابة ميركافا في منخفض عند وطى الخيام

افادت قناة "المنار"، عن ان "جرافة عسكرية اسرائيلية ترفع سواتر ترابية في محيط تواجد دبابة ميركافا في منخفض عند وطى الخيام المتصل ببساتين الوزاني و سهل الماري".

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