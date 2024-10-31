وجبات غداء مقترحة لطفلك الرضيع من عمر أربعة أشهر حتى السنة

وجبة الأفوكادو مع الحمص والسبانخ

الأفوكادو

وجبة اللحم المفروم مع الباستا

وجبة الأرز مع الجزر واللحم

قومي بإضافة مقترح اللحم المفروم للمرة الثانية ضمن وجبات رضيعك المضافة إلى الرضاعة الطبيعية، ويمكنك أن تعدي وجبة مكونة من اللحم المفروم وخضار مفرومة ناعماً، مثل الجزر والبازلاء وابدئي أولاً بفرم البصلة ناعماً وأضيفي لها اللحم المفروم ويقلب جيداً بزيت الزيتون النقي، وحين يتغير لون اللحم أضيفي القليل من الماء واتركيها على النار الهادئة بضع دقائق.

أضيفي البازلاء والجزر والأرز إلى اللحم المفروم شبه الناضج واتركيه على النار قليلاً حتى تتأكدي من تمام نضج الخضار وكذلك الأرز ويفضل استخدام الأرز ذي الحبة القصيرة، وفي حال عدم تمام نضجها يمكن إضافة القليل من الماء الساخن حتى تنضج كل المكونات وتقدم للطفل.

وجبة كبدة الدجاج مع الأرز والجزر

كبدة الدجاج

قومي بإضافة كبدة الدجاج كمصدر للبروتين ضمن وجبة غداء مقترحة لرضيعك، حيث تحتوي كبدة الدجاج على نسبة كبيرة من الحديد الذي يحمي الطفل من فقر الدم، كما تحتوي على فيتامينات مهمة مثل فيتامين ب المركب، وكذلك تعد الكبدة مصدراً من مصادر البروتين الحيواني الذي يعزز بناء الخلايا ويقوي مناعة الأطفال، كما تحتوي الكبدة على عناصر غذائية تعمل على تقوية عضلة العين مثل فيتامين د وكذلك تعمل على حماية الغدة الدرقية من نقص النشاط وبها أحماض أمينية تعزز ذاكرته ويفضل أن يحصل عليها بمعدل مرتين يومياً بحيث لا تقل كل حصة يومية عن 30 جراماً، ويمكنك تقديم وجبة تدخل في تركيبها كبدة الدجاج ومعها الأرز والجزر.

قومي بسلق قطع الكبدة بعد غسلها جيداً وتقطيعها، ثم أضيفي لها رشة من الكمون واتركيها حتى تنضج، وفي وعاء آخر ضعي القليل من زيت الزيتون مع الجزر المبشور والأرز وقلبيهم جيداً ثم أضيفي بعض الماء واتركيه لينضج، وبعد تمام نضج محتويات الوعاءين اخلطيهم مع بعضهما وقدمي الخليط الناتج للطفل كوجبة غذائية مثالية.

وجبة الموز مع البطاطا الحلوة

الموز الطازج

وجبة الدجاج مع البازلاء والأرز والسبانخ

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - تبدأ معظم الأمهات بتقديم الطعام الصلب منذ الشهر الرابع من عمر الرضيع ولكنهن يقعن في خطأ كبير حين يعتمدن على تقديم الخضار المسلوقة فقط كوجبة يومية للرضيع، مما يؤدي إلى أن يكره الرضيع الطعام الخارجي بسبب شعوره بالملل منه، كما أن الاستمرار على تقديم وجبة واحدة للطفل يؤدي لأن تصبح ذائقته الغذائية ضيقة ومحدودة بحيث يرفض تناول أصناف مهمة في المستقبل.من الضروري أن تنوع الأم في وجبات الغداء اليومية لطفلها الرضيع الذي بدأ يستقبل أنواعاً جديدة من الطعام إلى جانب حليب الأم الذي يجب ألا تتوقف عنه، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال الدكتور محمد أبو داوود، حيث أشار إلىوذلك ضمن حرصك على تقديم وجبات غذائية صحية ومتكاملة لطفلك، مثل وجبة كبدة الدجاج مع الأرز والجزر وغيرها من الوجبات المتنوعة الشهية والجاذبة لطفلك الرضيع في الآتي:قومي بهرس ثمرة واحدة من الأفوكادو الناضج تماماً وضعيها جانباً حتى تنتهي من سلق كوب من الحمص الذي سبق نقعه في ماء ساخن لعدة ساعات، ثم ضعي السبانخ المفروم على البخار حتى ينضج، وهكذا تصبح لديك وجبة متكاملة مع إضافة مفروم بعض أعواد الكزبرة الخضراء.ضعي المواد السابقة في الخلاط وقومي بخلطها جيداً حتى تصبح ذات قوام مناسب لعمر طفلك، فالرضيع في عمر أربعة أشهر يحتاج لقوام سائل، ثم ابدئي في تحويل القوام إلى مزيج أكثر صلابة بالتدريج كلما تقدم عمر الرضيع، وهكذا يتم إضافة السبانخ المطبوخ مع الحمص والكزبرة والأفوكادو في الخلاط، ويمكن إضافة ملعقة من الطحينة لرفع القيمة الغذائية للوجبة وحيث تحتوي الطحينة على نسبة كبيرة من الكالسيوم، ويمكنك إضافة الماء حسب الحاجة مع قطرات من عصير الليمون.قومي بإضافة مقترح اللحم المفروم ويفضل أن يكون اللحم البقري إلى الباستا، فاللحم عموماً يعد من مصادر البروتين العالي الجودة والذي يفيد الرضع، ويمكن أن يكون وجبة مغذية ومشبعة لهم، ولذلك قومي بسلق بعض قطع المكرونة الباستا جيداً وصفيها من ماء السلق وضعيها جانباً حتى تقومي بتحضير اللحم المفروم مع البصلة المبشورة بعد أن تقلبيهما جيداً في القليل من زيت الزيتون، وبعد التأكد من تمام النضج قومي بإضافة عصير الطماطم ودعيه حتى يغلي مع اللحم المفروم والبصلة المبروشة ثم أضيفي المكرونة ودعيه أيضاً يغلي قليلاً ثم قومي بطحنه وقدمي هذه الوجبة لطفلك الرضيع ابتداءً من الشهر السابع.قومي بسلق حبة واحدة من البطاطا الحلوة بعد تقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات، وبعد أن يتم سلقها جيداً أضيفي إليها الموز المهروس بعد انتشالها من الماء وتصفيتها واخلطيهما معاً في محضرة الطعام أو بواسطة الخلاط اليدوي وأضيفي إليهما بالتدريج القليل من حليب الأم أو الحليب الصناعي حسب نظام تغذية الرضيع، ورشي القليل من القرفة حتى تحصلي على خليط متجانس ولذيذ الطعم وقدميه لطفلك كوجبة غداء، ويمكن تقديمه كوجبة عشاء حيث يدخل الموز ضمن تجربتي في اختيار أصناف غذائية تساعد رضيعي على الاسترخاء والنوم السريع، حيث جاء ذكر الموز ضمن هذه الأصناف الغذائية التي تساعد على استرخاء الرضيع ونومه بسرعة.قومي بتجهيز وجبة غداء لطفلك خلال أيام الأسبوع يدخل في تكوينها الدجاج كمصدر من مصادر البروتين، ويفضل أن تستخدمي قطعاً صغيرة جداً من صدر الدجاج الخالي من الدهون ومن الجلد، وقومي بإضافة مبشور بصلة صغيرة إلى القليل من الزيت، وبعد أن يتغير لون البصلة أضيفي قطع الدجاج وقلبي جيداً حتى يتغير لونها، وبعد ذلك يمكنك إضافة البازلاء والقليل من مفروم السبانخ المغسول جيداً وكذلك القليل من الأرز ذي الحبة القصيرة واغمري الخليط بالماء الساخن واتركيه حتى ينضج فوق نار هادئة وقدميه للطفل كوجبة غداء أو عشاء وسوف يشعر بالشبع لعدة ساعات ويستغرق في نوم متواصل وعميق.*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.