محمد سعد يوجه رسالة جديدة لـ أحمد حلمي بسبب فيلم الدشاش فماذا قال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 10:18 مساءً - حرص الفنان محمد سعد على توجيه الشكر للفنان أحمد حلمي على دعمه لفيلم "الدشاش" الذي يعود به سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، حيث قال محمد سعد على هامش العرض الخاص للفيلم: "أحمد حلمي أصله حبيبي وفكرني بأيام المعهد بالتهنئة بتاعته دي، أحمد طبعأ أخويا وحبيبي وانبسطت جدا بالكلام اللى نزله ورديت عليه وكنت عاوز أروحله في نفس الوقت بالليل".
يمكنكِ قراءة.. تعرفوا إلى شخصيات فيلم الدشاش بعد إنطلاقه في دور العرض
ورد محمد سعد وقتها على تهنئة أحمد حلمي الذى تربطه به صداقه ممتدة منذ دراستهما فى معهد الفنون المسرحية، بمنشور على استورى حسابه بموقع انستغرام وكتب "حبيبي وأخويا الغالي أحمد حلمي مش لاقي كلام أقوله على حلاوتك دي، مستنيك تشوف الفيلم ويارب يعجبك وصبح صبح على الغاليين".
يُشارك في بطولة فيلم الدشاش، بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.
إقرأي أيضاً.. 3 أفلام جديدة في دُور السينما يوم 1 يناير 2025.. إليكم التفاصيل
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
أحمد حلمي يدعم "الدشاش" ويهنىء صديقه محمد سعدوكان أحمد حلمي قد حرص على دعم وتهنئة صديقه محمد سعد بعودته إلى السينما بفيلم "الدشاش" قبل طرحه في دور العرض وكتب خلال استوري حسابه بموقع انستجرام قائلا: "أخويا الغالي وزميلي وصاحبي وعشرة العمر، مبروك مبروك.. وأنا أول الحاضرين ويا رب بالنجاح والتوفيق وتكسر الدنيا بعون الله.. لوك جامد وجديد وإن شاء الله فيلم الدشاش حديد".
View this post on Instagram
A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)
يمكنكِ قراءة.. تعرفوا إلى شخصيات فيلم الدشاش بعد إنطلاقه في دور العرض
ورد محمد سعد وقتها على تهنئة أحمد حلمي الذى تربطه به صداقه ممتدة منذ دراستهما فى معهد الفنون المسرحية، بمنشور على استورى حسابه بموقع انستغرام وكتب "حبيبي وأخويا الغالي أحمد حلمي مش لاقي كلام أقوله على حلاوتك دي، مستنيك تشوف الفيلم ويارب يعجبك وصبح صبح على الغاليين".
"الدشاش" يتصدر شباك التذاكر في أول يوم عرضفيلم "الدشاش" إنطلق في دور العرض المصرية أمس الأربعاء 1 يناير ومقرر طرحه فى دور العرض الخليجية يوم 9 يناير، واستطاع الفيلم تصدر شباك التذكر في اليوم الأول لعرضه محققاً يرادات بلغت 2.6 مليون جنيه مصري متفوقاً على باقى الأفلام المنافسة والتى انطلقت في نفس اليوم وهى "المستريحة" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، و"رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بطولة عصام عمر وركين سعد.
يُشارك في بطولة فيلم الدشاش، بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.
View this post on Instagram
A post shared by Rasheedy Films (@rasheedyfilms)
إقرأي أيضاً.. 3 أفلام جديدة في دُور السينما يوم 1 يناير 2025.. إليكم التفاصيل
محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عرض في عام 2016.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».