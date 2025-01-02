محمد سعد يوجه رسالة جديدة لـ أحمد حلمي بسبب فيلم الدشاش فماذا قال؟

أحمد حلمي يدعم "الدشاش" ويهنىء صديقه محمد سعد

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"الدشاش" يتصدر شباك التذاكر في أول يوم عرض

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 10:18 مساءً - حرص الفنانعلى توجيه الشكر للفنان أحمد حلمي على دعمه لفيلم "" الذي يعود به سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، حيث قالعلى هامش العرض الخاص للفيلم: "أحمد حلمي أصله حبيبي وفكرني بأيام المعهد بالتهنئة بتاعته دي، أحمد طبعأ أخويا وحبيبي وانبسطت جدا بالكلام اللى نزله ورديت عليه وكنت عاوز أروحله في نفس الوقت بالليل".وكان أحمد حلمي قد حرص على دعم وتهنئة صديقه محمد سعد بعودته إلى السينما بفيلم "" قبل طرحه في دور العرض وكتب خلال استوري حسابه بموقع انستجرام قائلا: "أخويا الغالي وزميلي وصاحبي وعشرة العمر، مبروك مبروك.. وأنا أول الحاضرين ويا رب بالنجاح والتوفيق وتكسر الدنيا بعون الله.. لوك جامد وجديد وإن شاء الله فيلم الدشاش حديد".يمكنكِ قراءة.. تعرفوا إلى شخصيات فيلم الدشاش بعد إنطلاقه في دور العرضورد محمد سعد وقتها على تهنئةالذى تربطه به صداقه ممتدة منذ دراستهما فى معهد الفنون المسرحية، بمنشور على استورى حسابه بموقع انستغرام وكتب "حبيبي وأخويا الغالي أحمد حلمي مش لاقي كلام أقوله على حلاوتك دي، مستنيك تشوف الفيلم ويارب يعجبك وصبح صبح على الغاليين".فيلم "" إنطلق في دور العرض المصرية أمس الأربعاء 1 يناير ومقرر طرحه فى دور العرض الخليجية يوم 9 يناير، واستطاع الفيلم تصدر شباك التذكر في اليوم الأول لعرضه محققاً يرادات بلغت 2.6 مليون جنيه مصري متفوقاً على باقى الأفلام المنافسة والتى انطلقت في نفس اليوم وهى "" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، و"" بطولة عصام عمر وركين سعد.يُشارك في بطولة، بجانب الفنان، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.إقرأي أيضاً.. 3 أفلام جديدة في دُور السينما يوم 1 يناير 2025.. إليكم التفاصيل

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عرض في عام 2016.

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