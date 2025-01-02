جون ترافولتا يستقبل عام 2025 بالتقاط صورة مع أبنائه

جون ترافولتا يوجه التهنئه لجمهوره بالعام الجديد

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جون ترافولتا يوجه رسالة لزوجته الراحلة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 10:18 مساءً - احتفل النجم العالميبقدوم2025 مع ابنته إيلا البالغة من العمر 24 عامًا وابنه بنيامين البالغ من العمر 14 عامًا، وقد نشر صورة عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" بأول أيام العام الجديد وثق من خلالها إحتفالهم بالعام 2025 سويًا.وعلق النجم جون ترافولتا والبالغ من العمر سبعون عامًا على الصورة قائلًا: "عام جديد سعيد من عائلة ترافولتا"، وقد تفاعل عدد كبير من جمهوره ومُتابعيه مع الصورة حيث تجاوز مرات الإعجاب بها الـ 250 ألفًأ بعد مرور 12 ساعة من نشرها.يُذكر أن في مايو الماضي وخلال إحتفال الولايات المُتحدة الأمريكية بـ يوم الأم، احتفل الفنان العالمي جون ترافولتا بزوجته الراحلة كيلي بريستون، وذلك من خلال منشور مؤثر له عبر حسابه الشخصي بـ"إنستغرام" كنوع من أنواع الامتنان لها، وكرسالة شكر وعرفان منه على مشوارها معه، ولم يتوانَ ترافولتا في مناسبة إلا وعبر عن تقديره وحبه لها.و قام جون ترافولتا بتكريم زوجته الراحلة كيلي بريستون في يوم الأم، بنشر ثلاث صور لها مع أولادهما، وقال خلال تعليقه: "يوم أم سعيد يا كيلي... نحن نحبك، ونفتقدك"، وأضافت إيلا ابنة ترافولتا سلسلة من الرموز التعبيرية في التعليقات على المنشور.وفي الصور التي نشرها ظهرت بريستون مع إيلا، البالغة من العمر الآن 24 عاماً، وبنيامين، البالغ من العمر الآن 13 عاماً، في الصورة الأولى التي شاركها ترافولتا، حيث كانت هي وإيلا تحملان لافتات مرسومة يدوياً كتب عليها "Bake Sale"، بينما وقف الثلاثي بجانب طاولة في الهواء الطلق بها صوانٍ من الخبز.وفي لقطة ثانية، يبدو أنها التُقطت في احتفالات سابقة ليوم الأم، احتضنت بريستون بنيامين، وكانت محاطة بهدايا يوم الأم، وظهرت الممثلة الراحلة في الصورة الأخيرة مع ابنتها إيلا عندما كانت طفلة صغيرة، وابنها الراحل جيت عندما كان طفلاً.يُذكر أن الثنائي تزوجا عام 1991، وأنجبا ثلاثة أطفال: إيلا، بنيامين، وجيت، الذي توفي في يناير 2009 عن عمر يناهز 16 عاماً أثناء إجازة في جزر البهاما.

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