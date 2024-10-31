منظمة ملكة جمال الكون تعتذر رسمياً من ملكة جمال لبنان ندى كوسا بعد الموقف المشين الذي تعرضت له

ميرنا وليد - بيروت - أجلت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا سفرتها الى المكسيك للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون بعد ان شارك منظمين من الحفل فيديو وهما يقيمان صور مشتركة الفيليبين التي اشادوا بها واعتبروا ان صورة ندى ليست جميلة وسخروا منها بطريقة كلامهم منها.



وزير السياحة وليد نصار ومحطة الـ LBCI وجها كتيّب الى المنظمة وطالبا بحذف الفيديو وبالاعتذار الرسمي من ملكة جمال لبنان مشددين على خيبة أمل الشعب اللبناني من هذا التصرف من قبل المنظمين. في البداية ردت المنظمة من دون اعتذار واضح قبل ان تتخذ خطوة ازالة الفيديو والتأكيد على ان ما نشر لا يمثل المنظمة او القيم التي تمثلها وأكدت على اعتذارها من ملكة جمال لبنان في رسالة جديدة والتأكيد على ان هناك اعتذار رسمي ومباشر سيحصل من قبلها لندى في المكسيك.

وعليه تراجعت ندى عن قرار انسحابها من المسابقة وتوجهت اليوم الى المكسيك لتمثيل بلدها.