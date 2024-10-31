شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اشتراطات لاستخدام الآلة الحاسبة في اختبارات المتوسط والثانوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن السماح لطلاب الصف الثالث المتوسط وطلاب المرحلة الثانوية باستخدام الآلة الحاسبة خلال الاختبارات، وذلك بهدف توفير بعض المساعدة للطلاب في أثناء أداء الاختبارات في المواد التي تحتاج إلى العمليات الحسابية.

وقد اشترطت الوزارة أن تكون الآلة الحاسبة غير قابلة للبرمجة، وألا تحتوي على خاصية تخزين المعلومات، أو إجراء العمليات الإحصائية المتقدمة أو الرسم البياني، وكذلك ألا تكون مهيأة لإيجاد التفاضل والتكامل . اختبارات المتوسط والثانوي وأكدت وزارة التعليم في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، أنه يُمنع بشكلٍ قطعي دخول أجهزة الهاتف الجوال إلى قاعات الاختبار، وأن استخدام الجوال في أثناء أداء الاختبار يُعد مخالفة واضحة تؤدي إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

ويتولى ملاحظ القاعة إعداد المحضر بالتنسيق مع المشرف المختص، ويشمل المحضر شهود الواقعة والأدلة اللازمة، على أن يتم تسليمه إلى رئيس لجنة الاختبارات في المدرسة أو نائبه لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتدعو الوزارة إلى تنفيذ هذه التعليمات بصرامة لضمان الشفافية والعدالة في تطبيق النظام بما يحقق مصلحة الطلاب . التأكد من هوية الطالب قبل بدء الاختبار وحرصًا على تنظيم سير الاختبارات، شددت الوزارة على ضرورة التأكد من هوية الطالب قبل بدء الاختبار، والتأكد من تدوينه لاسمه وصفه الدراسي على ورقة الإجابة بوضوح، مع توقيعه على كشف تسليم الأوراق بعد الانتهاء من الاختبار.

ودعت الملاحظين في كل لجنة إلى التأكد من عدد أوراق الإجابة وعدّها بعناية، وتسجيل أسمائهم بشكل واضح على كشف التسليم، إلى جانب توقيعهم لضمان الدقة والشفافية في العملية .

وقد استعدت المدارس لانطلاق الاختبارات يوم الأحد القادم بتجهيز القاعات وتكوين اللجان التنظيمية التي ستتولى الإشراف المباشر على سير الاختبارات، بما في ذلك لجان المراقبة والتصحيح، والتي ستعمل على التصحيح اليومي والمتابعة المستمرة للرد على الاستفسارات الواردة.

ويأتي ذلك ضمن إطار حرص وزارة التعليم على توفير بيئة متكاملة تعزز من تجربة الطلاب وتضمن تحقيق العدالة والمساواة بينهم، ما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وتوفير مناخ مريح ومرتب لأداء الاختبارات .