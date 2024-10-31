يسرا تنعى مصطفى فهمي وأحلام تواسيها

ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة المصرية يسرا، الممثل المصري الراحل مصطفى فهمي، ونشرت يسرا منشوراً عبر صفحتها، أعربت فيه عن حزنها لفقدان صديقها قائلة: "لا الله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون
حبيبي و صديقي و الغالي على قلوبنا كلنا في ذمة الله.
. هنفتقد قيمة فنية و إنسانية و أخلاقية لا تعوض .. ربنا يرحمك يا مصطفى يا غالي على قلوبنا كلنا .. ويرزقك الجنة ويعوضك بكل الخير .. ربنا يصبرنا جميعا على فراقك .. اللهم اغفر له وارحمه.. خالص عزائي للأسرة والدعاء لهم و لحسين بالصبر و السلوان".
وبدورها، واست الفنانة الإماراتية أحلام، الممثلة يسرا، وعلقت على منشورها قائلة: " جبركم الله ربي يصبركم ويرحمه وانتي بتتعزي فيه يا استاذتنا العظيمه وربي يحميك ويطول لنا بعمرك".
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