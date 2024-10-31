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الامارات | هل من حق الرجل منع مطلقته وأطفاله من السكن في بيت أهلها؟

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أحمد عابد - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئة تقول فيه :
يرفض طليقي إقامتي مع أولادي المحضونين، في بيت أهلي، بسبب مشكلات أسرية خصوصا مع أشقائي، ويطالب بمنع أطفالي من الخروج مع أخوالهم، فهل يحق له هذا المطلب؟

الإجابة
يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:
المسألة تقديرية للمحكمة، وبحسب ما تراه مناسبا لصالح المحضونين، وقد تؤيد طلبه إذا رأت أن وجودهم في بيت أهل مطلقته ليس في مصلحتهم ويؤثر على تربيتهم، لكن في هذه الحالة يمكن للسائلة أن تطلب اجرة مسكن منه والزامه بها والسكن بالمحضونين خارج منزل الHهل من خلال دعوى متقابلة في مواجهته بهذا الطلب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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