الامارات | أول مباراة للبرازيلي نيمار مع الهلال السعودي في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكد قيام فريق الهلال السعودي بتسجيل البرازيلي نيمار، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد عودته من الإصابة أو المباريات التي سيشارك فيها بعد أن غاب عن المشاركة مع فريق الهلال في المباريات منذ عام كامل، حيث تعرض إلى إصابة مع منتخب البرازيل في شهر أكتوبر الماضي 2023.

وتواجد نيمار للمرة الأولى في قائمة فريق الهلال يوم الاثنين الماضي 21 أكتوبر 2024، لمباراة العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، منذ تعرضه للإصابة.

وكان الهلال قد قرر رفع اسم نيمار من قائمة الفريق بسبب الإصابة وعدم معرفة موعد عودته منها في البداية، ولكن ينوي النادي تسجيله في القائمة في شهر يناير المقبل.

وإذا قام نادي الهلال بتسجيل نيمار بالفعل في قائمة الفريق في شهر يناير، فإن أول مباراة سيخوضها مع الزعيم ستكون ضد الاتحاد.

وينتهي عقد اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مع نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2025 أي متبقى موسمًا واحدًا فقط.

ومن جانب أخر يلعب فريق الهلال ضد الاتحاد يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2025، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك السعودي.