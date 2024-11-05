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الامارات | صدمة في الهلال.. نيمار يتعرض لإصابة جديدة (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض النجم البرازيلي نيمار جيونيور لاعب الهلال السعودي إلى إصابة قوية في مباراة فريقه أمام استقلال طهران ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

دخل نيمار المباراة كبديل في الدقيقة 58 بديلاً عن محمد القحطاني، غير أن اللاعب غادر الملعب متأثراً بإصابته في الدقيقة 84.

وانتهت مباراة الهلال أمام استقلال الإيراني، بتفوق "زعيم" الأندية بثلاثية من توقيع ألكسندر ميتروفيتش.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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