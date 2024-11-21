تكنولوجيا: Oppo تطلق هواتف Oppo Find X8 وOppo Find X8 Pro للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo اليوم عن إطلاق هواتف Oppo Find X8 وOppo Find X8 Pro للأسواق العالمية بسعر يبدأ من 800 دولار.

كانت شركة Oppo قد أطلقت هواتف Find X8 في السوق الصيني للمرة الأولى خلال الشهر الماضي، واليوم تنطلق الهواتف للأسواق العالمية، والتي تتوفر للشراء بدءاً من 23 من نوفمبر.

أيضاً ينطلق الهاتفين برقاقة معالج Dimensity 9400، وتتميز الشاشة في هذا الإصدار بنسبة سطوع 1600 nits، ويتميز هاتف Find X8 بكاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل بمنشور ثلاثي، والذي يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

ويضم Oppo Find X8 Pro كاميرة periscope ثانية بميزة التكبير البصري حتى 6 مرات، كما ينطلق هاتف Oppo Find X8 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 800 دولار، بينما يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Find X8 Pro بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت وسعر 1250 دولار.

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