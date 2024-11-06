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الامارات | إصابة نيمار الجديدة ستبعده «أسبوعين»

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الرياض - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب المهاجم البرازيلي نيمار لمدة أسبوعين على الأقل عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة جديدة، خلال مشاركته مع الهلال السعودي، الإثنين، في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بحسب ما توقع مدربه البرتغالي جورجي جيزوس. ودخل نيمار (32 عاماً) بديلاً في الدقيقة 58 خلال الفوز على استقلال الإيراني 3-صفر في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم خرج اضطرارياً، قبل نهاية زمن المباراة بثلاث دقائق، للإصابة بفخذه، ودخل مكانه الجناح محمد القحطاني. بدوره، علق نيمار على إصابته في حسابه على «إنستغرام»: «شعرت بأنه تشنج عضلي، لكنه قوي جداً.. سأخضع لفحوص، وآمل ألا يكون الأمر خطراً».

وتابع «من الطبيعي أن يحدث هذا الشيء بعد (غياب) سنة».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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