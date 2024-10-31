بالفيديو- جان يامان يشقّ طريقه بصعوبة في إسبانيا… مشهد يحبس الأنفاس. 

فاز الممثّل التّركيّ، جان يامان، بجائزة “أفضل ممثّل دوليّ” في مهرجان الجنوب الدوليّ للمسلسلات في إسبانيا وذلك في حفل ضخم أقيم أمس.

ووسط هتاف الحضور، وصل جان يامان إلى الحفل بكامل أناقته ووسامته وشقّ طريقه بصعوبة وسط الجمهور الذي تجمّع بالمئات لالتقاط صورة تذكاريّة معه أو أخذ توقيعه إذ شوهد جان وهو يلبي كافة طلبات المعجبين كافّة من التوقيع إلى التقاط صور معهم في مشهد يحبس الأنفاس ويدلّ على حبّ الجمهور للنّجم التّركيّ.

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جاء حضور جان يامان في الحفل بعد أسابيع من إعلانه عن أنّ هدفه القادم هو بطولة مسلسل “إسباني” خاصّة بعدما أقام في السّنوات الأخيرة في إيطاليا وقدّم سلسلة من الاعمال الفنّيّة الإيطاليّة النّاجحة، مؤكّدًا أنّه سيتعلّم اللغة الإسبانيّة ليتحدّثها بطلاقة أثناء تصوير العمل، مشدّدًا على أنّه يحبّ التّحدّيات ولهذا يحلم الآن بالعمل في إسبانيا.