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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: واشنطن وافقت على تقديم رسالة لإسرائيل بشأن اتفاق محتمل مع حزب الله

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نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، تأكيدهم أن واشنطن وافقت على تقديم رسالة لإسرائيل بشأن اتفاق محتمل مع حزب الله، مشيرين الى ان "الرسالة تتضمن دعما للعمل العسكري الإسرائيلي في حال انتهاك الاتفاق، والتزام واشنطن بدعم إسرائيل حال وجود تهديد من حزب الله".

وبحسب المسؤولين فأن "الرسالة الأميركية تنص على تعيين مسؤول لرئاسة آلية مراقبة تطبيق الاتفاق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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