نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، تأكيدهم أن واشنطن وافقت على تقديم رسالة لإسرائيل بشأن اتفاق محتمل مع حزب الله، مشيرين الى ان "الرسالة تتضمن دعما للعمل العسكري الإسرائيلي في حال انتهاك الاتفاق، والتزام واشنطن بدعم إسرائيل حال وجود تهديد من حزب الله". وبحسب المسؤولين فأن "الرسالة الأميركية تنص على تعيين مسؤول لرئاسة آلية مراقبة تطبيق الاتفاق".

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: واشنطن وافقت على تقديم رسالة لإسرائيل بشأن اتفاق محتمل مع حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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