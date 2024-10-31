الجيش الإسرائيلي: قصفنا بطائرة مسيرة خلية مسلحين في مخيم نور شمس بطولكرم أطلقت النار على قواتنا

اشار الجيش الإسرائيلي، الى أننا "قصفنا بطائرة مسيرة خلية مسلحين في مخيم نور شمس بطولكرم أطلقت النار على قواتنا"، لافتا الى أن "قواتنا تعمل منذ ساعات الليل في مخيم نور شمس بطولكرم لإزالة بنى تحتية عسكرية".

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