الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية اليوم لبحث الرد على قرار حظر عمل "الأونروا"

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، برئاسة اليمن، بناء على طلب من الأردن.

وتبحث الدورة غير العادية، وفق بيان صادر عن الجامعة العربية،"، الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة الذي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها، والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما تناقش الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.