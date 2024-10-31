هيئة البث الإسرائيلية: الجيش ينشر جنودا في نقاط مراقبة على امتداد الحدود مع لبنان لرصد المسيرات والتحذير منها

أشارت هيئة البث الإسرائيلية، الى ان "الجيش نشر جنودا في نقاط مراقبة على امتداد الحدود مع لبنان لرصد المسيرات والتحذير منها"، مؤكدة ان "المسيرات تشكل تحديا كبيرا أمام سلاح الجو لصعوبة رصدها ما استدعى نشر جنود على حدود لبنان".

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