شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث عالمية.. مقتل رجل طعنًا في نيويورك وخطف أمريكي بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شرطة نيويورك إن رجلًا قُتل طعنًا في محطة مترو أنفاق بمدينة نيويورك خلال الليل.

وأضافت الشرطة، في بيان صحفي يوم الأربعاء، أنه عُثر على الرجل البالغ من العمر 54 عامًا، مصابًا بطعنة في ظهره في محطة "ستيلويل أفينيو" في كوني آيلاند في بروكلين قبل الساعة 30:11 مساء يوم الثلاثاء.

وجرى نقل الرجل إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته، ولم يُكشف عن اسم الضحية، ولم يُعلن إلقاء القبض على أحد. مقتل طالبين في أركنساس أعلنت منطقة تعليمية في غربي ولاية أركنساس الأمريكية مقتل طالبين من بين الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم في حريق منزل في وقت مبكر صباح الأربعاء.

وقالت شرطة مدينة جرينوود في منشور على حسابها على تطبيق فيسبوك، إنها تلقت بلاغًا بخصوص الحريق بعد منتصف الليل بقليل، ولم تكشف على الفور عن أسماء أو أعمار الضحايا.

وجرى نقل شخص رابع إلى المستشفى جراء الحريق إثر تعرضه لإصابات تهدد حياته.

وقالت الشرطة إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، وإن الطواقم ما زالت تفحص مكان الحادث، وقالت المنطقة التعليمية إن اثنين من القتلى في الحريق كانا من طلاب مدارس جرينوود العامة. اعتقال 3 في الفلبين قالت الشرطة الفلبينية، اليوم الأربعاء، إنها اعتقلت 3 أشخاص مشتبه بهم في عملية اختطاف مواطن أمريكي في جنوب البلاد، وتعتقد أن الضحية، الذي أصيب برصاصة في ساقه في أثناء عملية الاختطاف، ما زال على قيد الحياة.

وأفاد مسؤولو الشرطة بأن اثنين من المشتبه بهم في عملية اختطاف الأمريكي إليوت أونيل إيستمان، البالغ من العمر 26 عاما، التي جرت في 17 أكتوبر، في بلدة سيبوكو بمقاطعة زامبوانجا ديل نورتي، استسلما بشكل منفصل، وأرشدا إلى مشتبه به ثالث، أُلقي القبض عليه في سيبوكو.

وأشارت الشرطة إلى التعرف على 3 مشتبه بهم آخرين، ربما يكونون هم من يحتجزون إيستمان، مضيفة أن هناك أشخاصا آخرين ربما يكونون متورطين في عملية الاختطاف.