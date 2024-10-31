شكرا لقرائتكم خبر عن 2822 قتيلًا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

قمة عربية إسلامية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2822 شخصًا وإصابة 12937 آخرين بجروح منذ بدء عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان.وذكرت الوزارة في بيان لها، أن غارات الكيان الإسرائيلي ليوم أمس أسفرت عن مقتل 30 شخصًا وسقوط 165 جريحًا.

دعت الملكة إلى عقد قمة عربية إسلامية مشتركة في المملكة يوم ١١ نوفمبر المقبل، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.



وأكدت المملكة مجددًا إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية، في ضوء متابعتها لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة للعدوان على أمن المنطقة واستقرارها.