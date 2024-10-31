شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الأمطار الغزيرة تؤدي إلى جريان السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف.

كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران وتبوك.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والجوف، والأجزاء الساحلية لمنطقتي تبوك والشرقية، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، في حين تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة .

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى مترونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.