شكرا لمتابعة خبر عن مكة المكرمة تسجل أعلى كمية هطول أمطار بـ 56.2 ملم في الجموم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ (56.2) ملم، في الجموم، وذلك ضمن 9 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار اليوم الأربعاء، فيما سجّل مطار الطائف (18.9) ملم، ومتنزه الهدا بالطائف (8.8) ملم، وهدا الشام بالجموم (6.4) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بشأن رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجلت (31) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الثلاثاء 29 أكتوبر، وحتى التاسعة صباح الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، هطول أمطار في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، تبوك، الباحة، والجوف).

وأشار التقرير إلى أن منطقة حائل سجلت (14.4) ملم في تربه ببقعاء، فيما سجلت المدينة المنورة (8.8) ملم في الحناكية، و(7.6) ملم في الحسو بالحناكية، و(5.8) ملم في بئر الساهبة بالمدينة. وسجّلت دخنة بالرس في القصيم (8.8) ملم، وعقلة الصقور (4.8) ملم، وضربة (1.8) ملم.

وأوضح التقرير أن منطقة عسير سجلت (8.6) ملم في الشعف بأبها، و(3.4) ملم في السودة. وسجلت الباحة (4.7) ملم في جرب بالعقيق، فيما سجلت الجوف (3.6) ملم في محطة القطار بدومة الجندل، و(2.4) ملم في خوعاء بسكاكا، و(1.6) ملم في أبو عجرم بدومة الجندل، و(1.4) ملم في ميقوع بطبرجل.

كما سجلت منطقة الرياض (1.2) ملم في المجمعة، و(0.9) ملم في السر بالدوادمي، و(0.7) ملم في الرغبة بثادق. فيما سجّلت تبوك (1.0) ملم في مطار تبوك، و(0.6) ملم في القليبة بتبوك.