حزب الله: استهدفنا ‏تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي شرقي بلدة الخيام بصلية صاروخية

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 من فجر يوم الخميس 31-10-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي شرقي بلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف المدفعية. ‏

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