الامارات | شرطة دبي تنظم «صوتك مسموع» في البرشاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة البرشاء، فعالية اللقاء المفتوح «صوتك مسموع» مع أفراد مجتمع دبي من المواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص المركز، وذلك في إطار تعزيز التواصل، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات.

وشهد فعاليات اللقاء الذي عقد في قاعة أفراح البرشاء التابعة لهيئة تنمية المجتمع، مدير مركز شرطة البرشاء، العميد ماجد السويدي، ونائبه العقيد يوسف بن قبا، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، والمواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص المركز.

وقال العميد ماجد السويدي: «إن شرطة دبي تأخذ الآراء والمقترحات كافة المقدمة لها من أفراد المجتمع بعين الاعتبار وتتابعها، كما أن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الجميع في مختلف الأوقات، ما يسهم في تصفير البيروقراطية، والارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة في العمل الحكومي».

وقدم العقيد يوسف بن قبا نبذة للحضور حول مبادرة «صوتك مسموع» الهادفة إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، عبر فتح قنوات التواصل الفعّال مع القاطنين في المناطق السكنية. وأوضح أن أحد أهداف المبادرة يتمثّل في تسويق خدمات شرطة دبي، ومشاركة أفراد المجتمع في تعزيز الأمن والأمان، والاطلاع على ملاحظات ومقترحات أفراد المجتمع إلى جانب تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة.

وقدم المشاركون، في اللقاء المفتوح، آراء واستفسارات حول مواضيع عدة، منها قوانين السير والمرور وقواعد السلامة العامة، وتوعية طلبة المدارس والجامعات بآفة المخدرات وطرق الوقاية منها، وعقد ملتقيات مستمرة مع سكان الأحياء السكنية، للنظر لاحتياجاتهم وملاحظاتهم.

وفي ختام اللقاء المفتوح، كرّم العميد ماجد السويدي، الشركاء الداعمين لمركز شرطة البرشاء.